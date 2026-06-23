A 249 años de su nacimiento, homenajearon al Almirante Guillermo Brown

El acto estuvo encabezado por Fabiani, Eichel y Jawtuschenko. La información.

A 249 años de su natalicio, se llevó adelante un emotivo homenaje al Almirante Guillermo Brown. Se trata del padre de la Armada Argentina y máximo héroe naval de nuestro país.

¿Cómo fue?

La actividad tuvo lugar en la plaza Brown de Adrogué. Estuvo encabezada por el intendente Juan Fabiani, la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.

En ese marco, se realizó la entrega de la personería jurídica como entidad de bien público a la Asociación Civil Cultural Browniana, como también la declaración de interés legislativo otorgada por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

La jornada incluyó la interpretación de los himnos Argentino e Irlandés, una acción de gracias, la colocación de una ofrenda floral y un minuto de silencio. Además, se efectuó la lectura de fragmentos alusivos a la figura del prócer por parte de estudiantes.

“Guillermo Brown es una de las figuras más importantes de nuestra historia. Su legado de valentía y entrega por la Patria nos inspira todos los días y constituye un orgullo para los vecinos de Almirante Brown”, señaló Mariano Cascallares.

Su historia

Nacido el 22 de junio de 1777 en Irlanda, Guillermo Brown fue el primer almirante de la Armada Argentina y una de las figuras más trascendentes de la historia nacional. Su destacada actuación en las guerras por la independencia y en numerosos combates navales le valió el reconocimiento como Padre de la Armada Argentina.

Entre sus principales gestas, se destaca la Batalla de Los Pozos, librada en 1826 frente a la ciudad de Buenos Aires. Allí logró una histórica victoria sobre la flota del Imperio del Brasil.

¿Quiénes estuvieron?

También participaron los presidentes del Consejo Escolar de Almirante Brown, Ezequiel Mars; del Instituto de Estudios Históricos y Patrimonio, Emilio Klubus; y de la Asociación Civil Cultural Browniana, Julio César Mom Von Kotsch.