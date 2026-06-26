Anunciaron trabajos de bacheo, mejorado y asfalto en Brown

Desde la Comuna, informaron que las tareas tienen lugar en Longchamps, Calzada, Ministro Rivadavia, Don Orione, Adrogué y José Mármol . Conocé en qué calles.

En marco del plan integral de mejora de calles, Almirante Brown profundiza los trabajos de bacheo, pavimentación, mejorado, consolidado y recuperación de calzadas en diferentes barrios. El objetivo es optimizar la circulación vehicular, mejorar la conectividad y fortalecer la seguridad vial.

¿Cómo vienen?

Durante las últimas jornadas, uno de los puntos donde se realizaron intervenciones fue Longchamps. Las mismas tuvieron lugar en Chaco, en las inmediaciones del Paso Bajo Nivel; Lagos y Los Cipreses; en Berlín; en Berlín y Canalejas, y en la intersección de Tornquist y Chaco.

En tanto, las mejoras también sucedieron en Rafael Calzada, donde se concretaron en los tramos de Agüero y España y en Balboa y Presidente Perón. También, se está renovando el ingreso al Cementerio Municipal.

En Ministro Rivadavia, se llevaron adelante trabajos en Saavedra y Panizza; mientras que en Don Orione, las tareas alcanzaron la intersección de Araujo y Romero.

A esto se suman obras de recuperación de adoquinado sobre la calle Intendente González y mejoras en Thorne, entre Bynnon y Rosales. Además de intervenciones sobre Erezcano, en Adrogué y José Mármol; y en Erezcano, en inmediaciones de la Secretaría de Desarrollo Social.

“Seguimos llevando adelante obras de bacheo, pavimentación y mejorado de calles en los barrios de Almirante Brown. Sabemos que una mejor infraestructura vial se traduce en más seguridad, mejor conectividad y una mejor calidad de vida para los vecinos”, destacó Mariano Cascallares.

Recientemente, se realizaron importantes trabajos de pavimentación sobre Bradley, en Burzaco. Fueron entre Eva Perón y Vidal y Ameghino y Santo Domingo, consolidando el avance de un plan que llega a distintos puntos del distrito.