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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2735
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DEPORTES
sábado 27 de junio de 2026

Brown arranca la segunda vuelta con el objetivo de alejarse del fondo


Recibirá hoy, sábado 27 de junio, a Flandria. ¿A qué hora?

Tras una primera rueda para el olvido, Brown de Adrogué intentará cambiar la cara en el segundo semestre. Con la necesidad de alejarse del fondo de la tabla y volver a ilusionarse con el Reducido, buscará arrancar con el pie derecho ante un rival que tiene los mismos objetivos.

En marco de la 22° fecha de la Primera B, recibirá hoy, sábado 27 de junio, a Flandria en el Lorenzo Arandilla. El encuentro comenzará a las 15 hs y contará con el arbitraje de Gastón Iglesias. La última vez que se enfrentaron fue en la primera fecha del actual campeonato, cuando el "Canario" se impuso por 3-1.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor”, que viene de caer 4-2 ante a Argentino de Quilmes, cerró la primera ronda en la 20° posición con 19 puntos, producto de cuatro triunfos, siete empates y diez caídas. Esta campaña lo dejó sólo arriba de la zona de descenso: le saca dos unidades a Villa San Carlos y diez a Ituzaingó.

Con el objetivo de dejar atrás el mal primer semestre y sumar variantes, se reforzó en las últimas semanas con las incorporaciones de los delanteros Lucas Bandunciel y Brandon López y el defensor Luciano Sánchez.

Más allá de los ajustes en el funcionamiento colectivo e individual, Brown necesita convertir al Lorenzo Arandilla en una fortaleza. Hasta el momento, apenas consiguió una victoria en diez presentaciones como local, con un saldo de seis derrotas y tres empates.

Por su parte, Flandria también precisa sumar para alejarse de los últimos puestos. El “Canario” acumula 22 unidades, gracias a seis triunfos, cuatro igualdades y once tropiezos, y se ubica en la 18° posición. En la fecha pasada, perdió 2-1 con Armenio.

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