CULTURA
sábado 27 de septiembre de 2025

Brown celebra la Primavera: realizarán actividades en la Granja y el Concurso de Manchas en Glew


Habrá circuito de viveros, puestos gastronómicos y shows en vivo. El cronograma.

Llegó la Primavera y el clima cálido es el momento ideal para disfrutar del aire libre. En ese contexto, una de las grandes opciones para este domingo, 28 de septiembre, será la Granja Educativa Municipal, la cual tiene todo listo para vivir una jornada especial cargada de actividades. Asimismo, se realizará el tradicional Concurso de Manchas Raul Soldi en Glew.

Granja

Entre las 10 y 18 hs, los vecinos podrán acercarse al establecimiento ubicado en la avenida Juan B. Justo 1000, en Ministro Rivadavia.

Allí, encontrarán el club de observadores y el circuito de viveros con una amplia variedad de plantas, flores e insumos para la venta. Asimismo, dirá presente la clásica feria de productores rurales, mientras que se ofrecerán distintas comidas en los puestos gastronómicos.

Quienes concurran en dicha jornada también tendrán la posibilidad de participar de actividades de intercambio y disfrutar la puesta del sol, entre otras propuestas.

Concurso de Manchas

Se llevará adelante este domingo en la plaza San Martín, ubicada en Ascasubi entre Andrade y Obligado. Contará con música y pintura en vivo, feria de emprendedores y gastronomía local.

Será a partir de las 12 hs e incluirá una demostración de RCP por parte de los Bomberos de Glew; un show de coro de la Fundación Soldi, un espectáculo de comedia musical de Agustina Sallaberry, propuestas de teatro y también de danzas y música, entre muchas propuestas más.

La jornada concluirá con los espectáculos de Irupe Tarrago Ros y Martín Espíndola (18:15hs), La Banda de Gonza (19hs) y el cierre de la Orquesta Kaluqueña (20hs).

 

