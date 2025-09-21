Sumaron nuevos puntos de recepción de pilas en Brown: ¿Dónde están?

Se trata de 18 sitios ubicados en distintas localidades. Los detalles.

Con el objetivo de facilitar su correcta disposición y seguir promoviendo el cuidado del ambiente, Almirante Brown amplió su campaña de recolección de pilas y baterías en desuso. Se debe a que incorporó 18 nuevos puntos fijos en distintas localidades del distrito.

¿Cómo es?

La iniciativa forma parte del programa “Brown Verde”. Es una política pública implementada desde 2022 bajo la gestión del intendente Mariano Cascallares, la cual impulsa acciones concretas para la protección del entorno y el desarrollo sostenible.

Las pilas y baterías domiciliarias son residuos de manejo especial, debido a su alto poder contaminante. Una sola unidad puede dañar el suelo, agua o aire si no se gestiona adecuadamente.

Por ese motivo, el Municipio browniano trabaja con operadores habilitados y bajo protocolos estrictos de seguridad ambiental. Hasta el momento, ya se recolectaron y enviaron a tratamiento seguro más de 886 kilos.

“Tenemos el compromiso de seguir trabajando para potenciar este enorme pulmón verde que es Almirante Brown para todo el Conurbano”, expresó Cascallares, al tiempo que subrayó la importancia de seguir "ampliando políticas públicas que promuevan el cuidado ambiental y también descentralizando servicios".

Para más información o consultas, se puede escribir a politicaambiental@brown.gob.ar o ingresar a las redes sociales de Brown Verde.

¿Dónde están?

Los 18 nuevos puntos de recepción se ubican en:

Adrogué:

Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sostenible (Rosales 1312, primer piso)

Delegación - Boulevard Shopping (Local 245)

Burzaco:

Delegación (Roca y 9 de Julio)

Comisión Mixta (Luis María Drago y Carlos Viel)

CAPS 19 - Zoonosis (Martín Fierro 33, esquina Monteverde)

Rafael Calzada:

Delegación (Gral. Güemes 1799)

Claypole:

Delegación (17 de Octubre 0921)

San Francisco de Asís:

Delegación (Araujo y Diamante)

Glew:

Delegación (Newbery y Reina Elena)

Longchamps:

Delegación (Dr. Chiesa 851)

CAPS 5 "Rayo de Sol" (Río Paraná 3058)

CAPS 31 "Yapeyú" (Yapeyú 1255 esquina Lagos)

Malvinas Argentinas:

Delegación (Policastro 2389

José Mármol:

Delegación (Bynnon y Molina)

Ministro Rivadavia:

Delegación (Motti de Muesca 394)

Granja Educativa Municipal (avenida Juan B. Justo 1000)

San José

Delegación (Salta 1915)

San Francisco Solano