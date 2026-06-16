Burzaco: estafaron por $1,8 millones al joven emprendedor que se hizo viral vendiendo pizzas

Su intención era comprarse una amasadora para seguir creciendo en su emprendimiento. Abonó el total, lo bloquearon y no le entregaron la máquina. “Trabajé muchísimo para llegar a esa cantidad”, admitió Lorenzo. Mirá el video.

Lorenzo, el joven de 19 años de Burzaco que ganó popularidad en redes sociales por vender pizzas en la puerta de su casa, denunció haber sido víctima de una estafa por $1.800.000. Fue al intentar comprar una amasadora a través de Marketplace.

¿Qué pasó?

La situación fue relatada por el propio emprendedor en un video publicado en Instagram. Allí se lo puede observar visiblemente afectado por lo ocurrido. Además, explicó cómo fue engañado por quienes ofrecían el equipo que necesitaba para seguir creciendo con su proyecto.

"Me estafaron $1.800.000. Este video lo estoy haciendo recontra angustiado porque nunca me había pasado algo así", expresó el browniano frente a cámara.

Según contó, antes de concretar la operación, tomó recaudos para verificar que la publicación fuera legítima. "Los encontré por Marketplace y les pasé una seña. Yo les pedía fotos de la amasadora, del lugar, me pasaron videos de la máquina funcionando y también la cuenta de Instagram. Yo confié", relató.

Lorenzo explicó que había coordinado para que unos amigos la retiraran en Palermo. Sin embargo, cuando se encontraban a pocas cuadras, decidió transferir el monto restante. "Cuando estaban por llegar, terminé de pasar todo por ansioso. No tendría que haber pasado el total, fue error mío", reconoció.

La situación cambió de inmediato cuando se saldó el monto. "Cuando les pagué, la cuenta me borró todos los mensajes y me bloqueó", señaló.

Luego, al arribar al domicilio acordado, sus amigos descubrieron que la dirección existía, pero que las personas que allí se encontraban no tenían relación con la venta.

Sacrificio y trabajo

El joven lamentó la pérdida económica y recordó el esfuerzo que le demandó reunir el dinero. "Me costó un montón. Trabajé muchísimo para llegar a esa cantidad de plata. El error fue mío por descuidado, pero me costó mucho conseguirla", afirmó.

Tras el hecho, Lorenzo confirmó que ya realizó la denuncia correspondiente y espera que la investigación permita identificar a los responsables de la estafa y recuperar su dinero.

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