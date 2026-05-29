Vende pizzas en la puerta de su casa de Burzaco y se volvió viral: “Mi sueño es ser cocinero”

Se trata de Lorenzo Sassi, de 19 años. Comenzó a emprender para pagarse sus estudios. Conocé su historia.

Lo que comenzó con apenas cinco pizzas y muchas ganas de salir adelante, hoy se convirtió en un emprendimiento que no deja de crecer. Lorenzo, un joven de 19 años de Burzaco, se volvió viral en redes al mostrar cómo a diario vende sus productos en la puerta de su casa mientras persigue su sueño de estudiar Gastronomía.

¿Cómo nació todo?

El adolescente inició su emprendimiento el pasado 2 de enero. Aunque ya tenía ganas de comenzar, una frase de Mario Pergolini terminó de impulsarlo. “Vi una nota donde decía que había que animarse y no quedarse con la duda. Entonces compré todo, hice cinco pizzas y salí a la calle a vender. Caminé un montón y recuerdo que volví con dos”, contó en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “Mi sueño es ser cocinero, es lo que me apasiona. Estuve trabajando en el sector, pero quería algo propio. Me quiero pagar mi carrera de la facultad y me estaba dando cuenta que de ese modo no iba a poder”, contó.

Si bien Lorenzo ya tenía conocimiento en cocina, nunca lo había hecho profesionalmente. Por eso, luego de lanzarse a la venta, realizó cursos para mejorar su producto. Al principio ofrecía las pizzas caminando por la calle y además tomaba pedidos por WhatsApp.

Sin embargo, con el tiempo descubrió que podía aprovechar mejor el movimiento de la zona donde vive. “Primero fui a la puerta de un colegio, pero tenía que llevar todo hasta ahí y sentía que perdía tiempo. La realidad es que Humberto Primo, que es la calle donde vivo, es muy transitada. Entonces antes de salir a caminar vi la posibilidad de vender más con quienes pasaban”, señaló.

En redes

Además de cocinar, Lorenzo encontró en las redes sociales una herramienta clave para hacer crecer su proyecto. “ Todo se mueve por redes y había que aprovecharlo, por eso me mandé a hacer contenido”, explicó a este medio. A partir de allí, más usuarios comenzaron a seguirlo, no solo por sus pizzas sino también los videos donde se lo puede ver en pleno proceso de elaboración.

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A paso firme

Actualmente, el vecino de Burzaco arma su puesto cada tarde. “Es cuando más se mueve, alrededor de las 17 y hasta las 22 hs”, detalló. Allí, ofrece distintas variedades como jamón, muzzarella, jamón y morrón y fugazza, siendo esta última una de las más elegidas. Todas caseras y listas para hornear.

En el camino, también encontró compañía y gente que lo impulsa a seguir. “Mi familia me apoyó, después mis amigos pasan a acompañarme. Incluso algunos vecinos vienen, se quedan y tomamos unos mates”, contó. Entre ellos, está Gustavo, un vendedor de pan casero del barrio. “Me hice amigo del señor y fue quien me incitó a vender así en casa o ir a la puerta del colegio. Siempre pasa, me da consejos y además le da mi contacto a todos los que conoce”, realató.

Proyectar para crecer

Con la mirada puesta en lo que vendrá, Lorenzo sueña en grande. “Le veo mucho futuro a esto. Me gustaría tener un centro de producción y llegar a varios países. Creo que uno cuando emprende siempre sueña con llegar a lo más grande posible. Quiero pagar mi carrera y estudiar Licenciatura en Gastronomía”, cerró.

Para quienes quieran probar sus pizzas o conocer más sobre su emprendimiento, podrán comunicarse con Lorenzo al 11 7136 4775 o visitar su IG @sassiarg