Calzada: recuperaron un terreno abandonado y lo transformaron en una plaza

La llamaron la “Curva de las Infancias”, nombre impulsado por la comunidad. Participaron de la inauguración el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel. Conocé más.

En un espacio fue recuperado, inauguraron la nueva plaza llamada “Curva de las Infancias”. La misma se encuentra ubicada en el barrio San Jerónimo de Rafael Calzada.

¿Cómo fue?

Los trabajos se enmarcan en el programa Brown Suma. De la jornada participaron el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete Paula Eichel. Lo hicieron junto a representantes de instituciones educativas.

El espacio fue recuperado por el Municipio a partir de un pedido de los vecinos, ya que se trataba de un terreno que se encontraba abandonado. Se realizó la construcción de veredas, la instalación de juegos y luminarias led. Además de la puesta en valor integral para que las familias puedan disfrutar de un lugar de recreación.

La elección del nombre de la plaza estuvo impulsada por la propia comunidad educativa. Para ello, el Jardín de Infantes N° 921 y la Escuela Primaria N° 46 llevaron adelante una votación en la que participaron los estudiantes. Fueron ellos quienes eligieron “Curva de las Infancias” para representar la identidad y el sentido de pertenencia del barrio.

Durante la jornada, los funcionarios recorrieron el renovado espacio público, dialogaron con vecinos presentes y participaron de una plantación de árboles.

“A través de Brown Suma, se continúa fortaleciendo la infraestructura urbana y promoviendo la participación comunitaria en la recuperación y mejora de los espacios públicos en los distintos barrios”, remarcó Mariano Cascallares.