Con el foco en el control de motos, realizaron operativos de prevención policial en Brown

Se llevaron adelante en Calzada, Mármol y Solano. Indicaron que los procedimientos se replican de manera periódica en distintas localidades.

Almirante Brown continúa profundizando los operativos de prevención y control en distintos puntos del distrito. El énfasis estuvo puesto en la fiscalización de motos, la identificación de personas y la prevención de ilícitos. Mientras tanto la Comuna sumó controles viales.

¿Cómo fueron?

Se llevaron adelante en San Francisco Solano, José Mármol y Rafael Calzada. Allí, la Policía Bonaerense realizó supervisiones vehiculares y de personas. Además de patrullajes y tareas de vigilancia en sectores estratégicos.

Los procedimientos, que se replican de manera periódica, contaron con la participación de móviles y motos de alta cilindrada. Sumando a ello, efectivos de distintas fuerzas especiales realizaron recorridas a pie en binomios, a partir del trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, se desplegaron operativos viales con personal de Tránsito orientados al control de autos y motos, verificando documentación, condiciones de circulación y el cumplimiento de las normas.

Más trabajos

Desde la Comuna destacaron que estas acciones forman parte de una política integral de prevención que busca reforzar la seguridad en los barrios y brindar mayor tranquilidad.

En este marco, Mariano Cascallares recordó que en el distrito se continúa incorporando herramientas para fortalecer la prevención. Entre ellas, más de 2 mil cámaras de monitoreo, paradas y corredores escolares seguros, tótems de seguridad y alarmas comunitarias. Además de la ampliación del sistema de iluminación led y la aplicación Brown Previene, que ya utilizan más de 50 mil vecinos.