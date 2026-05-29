Con controles arriba de colectivos, refuerzan los operativos preventivos en Brown

Anunciaron que efectivos subirán de manera aleatoria a las unidades para realizar tareas de identificación y prevención. Los detalles.

Con el objetivo de reforzar la prevención, Almirante Brown sumó nuevos controles preventivos arriba de los colectivos. Lo llevan adelante grupos de la Policía Bonaerense, en el marco de los operativos sorpresivos y rotativos que se realizan en distintos puntos del distrito.

¿Cómo fue?

Según informaron, los efectivos suben de manera aleatoria a las unidades que circulan en los barrios. Allí, realizan tareas de identificación y prevención.

La iniciativa contempla controles para detectar personas con pedidos de captura, armas o actitudes sospechosas; la disuasión de robos en zonas consideradas de riesgo. Además de la rápida intervención ante emergencias médicas, conflictos o situaciones de acoso durante los viajes y el resguardo de los choferes.

En paralelo

Gracias a un trabajo articulado de la Comuna con el Gobierno Bonaerense, se llevan adelante también operativos preventivos y rotativos de saturación en el distrito.

En los últimos días se replicaron en Glew y Rafael Calzada. Estos se sumaron a los ya concretados previamente en Longchamps, Malvinas Argentinas, Ministro Rivadavia, José Mármol, Claypole y Adrogué.

Apoyados en el Mapa de Calor confeccionado por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, las tareas incluyen controles vehiculares y patrullajes. Además de acciones coordinadas entre distintas áreas de seguridad.

Recientemente

Se inauguró en Ministro Rivadavia una nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Además de otra designada al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) en Glew, integrada por 60 agentes especializados.

En este sentido, Mariano Cascallares destacó: “Además de estos operativos y controles, desde la Comuna se vienen sumando herramientas para fortalecer la prevención. Entre ellas, las 2 mil cámaras de monitoreo, los tótems de seguridad y las paradas y corredores escolares seguros. Sumado a la iluminación led, más patrulleros, las alarmas comunitarias y la aplicación ‘Brown Previene’”.