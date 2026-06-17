Con las mejores opciones para regalar en el Día del Padre, vuelve la feria “Creadoras” a Burzaco

Es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano. ¿Cuándo será y cómo participar?

Con la llegada del Día del Padre, una de las mejores opciones para encontrar el regalo ideal vuelve a ser “Creadoras”. La feria de emprendedoras desembarcará en Burzaco con una edición especial, ofreciendo propuestas artesanales y accesibles para todos los bolsillos.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa, que ya cuenta con cinco años de trayectoria, es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. En esta oportunidad, tendrá lugar este viernes, 19 de junio, entre las 11 y las 18 hs, en el playón de la estación de la localidad, ubicado en la intersección de Pellegrini y Humberto Primo.

Con más de 300 puestos, “Creadoras” suma cada edición nuevos participantes y una oferta cada vez más diversa e innovadora. En ese marco, los vecinos podrán recorrer una gran cantidad de stands y encontrar muchas alternativas para regalar a papá en su día.

Entre los productos, habrá artesanías, piezas de madera y cerámica, cuadros, bijouterie, plantas y almohadones. También artículos de decoración, tazas personalizadas, indumentaria y muchas otras cosas más.

“Un espacio donde el talento local se encuentra con quienes buscan regalos únicos y hechos con dedicación. Productos originales, creaciones artesanales y propuestas pensadas para sorprender a papá en su día”, afirmaron desde Compromiso Ciudadano.

¿Cómo participar?

Los vecinos que quieran exponer y mostrar sus productos podrán sumar su puesto a la feria. Para ello, tendrán que inscribirse vía WhatsApp al 11-5044-2625. Tiene cupos limitados. La propuesta es exclusiva para emprendedores artesanos de Almirante Brown.