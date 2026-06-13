Cuerpo, mente y espíritu: realizarán una jornada abierta de yoga en Adrogué

Será gratuita y guiada por profesionales. Estará dirigida a los que ya practican esta disciplina como a quienes deseen dar sus primeros pasos. ¿Cuándo y dónde será?

En el marco del Día Internacional del Yoga, Almirante Brown realizará una jornada especial abierta y gratuita para vecinos. Se trata de una práctica en auge que promueve el bienestar físico y emocional.

¿Cómo será?

La actividad se llevará a cabo este domingo, 14 de junio, de 15 a 18 hs. Tendrá como escenario el Instituto de las Culturas, ubicado en Esteban Adrogué 1224. Será la cuarta edición consecutiva de este encuentro que reúne a personas de distintas edades interesadas en conectar cuerpo, mente y espíritu.

Durante la jornada habrá prácticas guiadas a cargo de las profesoras Marisa Luque, Daniela Skipor, Ángeles Veltri y Sabrina Garay. Ellas compartirán propuestas orientadas a la relajación, la respiración consciente y el disfrute de los beneficios que brinda el yoga.

Desde la organización, invitaron a concurrir con su mat o colchoneta, una botella de agua y ganas de compartir una experiencia de bienestar. Además, remarcaron que la convocatoria está dirigida tanto a los que ya practican esta disciplina como a quienes deseen dar sus primeros pasos.

“Desde el Instituto Municipal del Deporte seguimos promoviendo actividades que favorecen la salud, el bienestar y el encuentro entre vecinos, generando espacios para disfrutar y mejorar nuestra calidad de vida”, indicaron en redes sociales.