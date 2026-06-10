Llega una nueva edición del Festival de Pastelitos a Brown

La jornada incluirá música en vivo, espectáculos de danzas y una amplia oferta de gastronomía. Invitan a acercarse con el mate. ¿Cuándo y dónde será?

En el marco de los festejos por el 50° aniversario de Malvinas Argentinas, este sábado 14 de junio se realizará una nueva edición del Festival de Pastelitos Criollos. Se trata de una propuesta que combina tradición, cultura y gastronomía para disfrutar en familia.

¿Dónde será?

Según informaron desde la Comuna, la actividad comenzará a las 13 hs en la plaza Puerto Argentino, ubicada sobre Serrano entre Pedro Echagüe y Constitución.

Contará con una variada programación que incluirá música en vivo, espectáculos de danzas y una amplia oferta de gastronomía local. Desde la organización invitaron a acercarse con el mate para disfrutar de la tarde.

El evento llegará a su tercera edición con el objetivo de revalorizar una de las comidas más tradicionales de las fechas patrias. Además de degustar pastelitos y otras propuestas gastronómicas, los vecinos podrán compartir una jornada al aire libre y participar de una celebración especial en el marco del aniversario de la localidad.