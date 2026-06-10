Jue, 11/06/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2719
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CULTURA
miércoles 10 de junio de 2026

Llega una nueva edición del Festival de Pastelitos a Brown


La jornada incluirá música en vivo, espectáculos de danzas y una amplia oferta de gastronomía. Invitan a acercarse con el mate. ¿Cuándo y dónde será?

En el marco de los festejos por el 50° aniversario de Malvinas Argentinas, este sábado 14 de junio se realizará una nueva edición del Festival de Pastelitos Criollos. Se trata de una propuesta que combina tradición, cultura y gastronomía para disfrutar en familia.

¿Dónde será?

Según informaron desde la Comuna, la actividad comenzará a las 13 hs en la plaza Puerto Argentino, ubicada sobre Serrano entre Pedro Echagüe y Constitución.

Contará con una variada programación que incluirá música en vivo, espectáculos de danzas y una amplia oferta de gastronomía local. Desde la organización invitaron a acercarse con el mate para disfrutar de la tarde.

El evento llegará a su tercera edición con el objetivo de revalorizar una de las comidas más tradicionales de las fechas patrias. Además de degustar pastelitos y otras propuestas gastronómicas, los vecinos podrán compartir una jornada al aire libre y participar de una celebración especial en el marco del aniversario de la localidad.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram