De Calzada al Mundial: viajaron por su aniversario y sueñan con alentar juntos a la Selección

No tienen entradas para los partidos. Él logró ingresar al encuentro contra Jordania. Ahora intentarán que ella presencie el enfrentamiento contra Cabo Verde. Su historia.

Lo que comenzó como la idea de un viaje por su aniversario terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable. Andrea Moreno, de 31 años, y Sebastián Luna, de 39, ambos vecinos de Rafael Calzada, decidieron dejar de lado el plan original de conocer Misiones y viajar a Estados Unidos para vivir de cerca el Mundial y acompañar a la Selección.

¿Cómo fue?

La pareja llegó a Estados Unidos el 25 de junio y permanecerá hasta el lunes 6 de julio. Desde entonces, viven el clima mundialista rodeados de hinchas argentinos.

"Cuando fue la Copa anterior dijimos que a la siguiente teníamos que ir, pero quedó como un deseo. Recién hace tres meses nos decidimos", contó Andrea, quien este viernes celebrará además su cumpleaños con la ilusión de poder ver a la Scaloneta en el duelo frente a Cabo Verde.

"Acá hay argentinos por todos lados, somos muy felices. Todos te tiran buena onda, hay camisetas y banderas por todos lados. Muchos no entienden con qué pasión vivimos esto", aseguró en diálogo con www.deBrown.com.ar.

El viaje nació casi por casualidad. Sebastián recordó que primero comenzaron a planificar unas vacaciones por su aniversario y, mientras averiguaban destinos, empezó a investigar cuánto costaba viajar al Mundial.

"Hice un plan para pagarlo en cuotas. Después pensé cómo convencerla de que nuestro viaje podía terminar en Dallas. Le conté todo lo que había averiguado, los trámites que había que hacer y, de a poco, la idea fue madurando hasta que la hicimos realidad", relató.

Cada vez más cerca

Aunque la intención era disfrutar los partidos desde el Fan Fest, la posibilidad de conseguir un ticket cambió los planes. A pocas horas del partido entre Argentina y Jordania apareció una oportunidad inesperada.

"Mirábamos la página y los precios eran una locura porque está permitida la reventa. Dijimos que si aparecía una entrada a un buen precio la tomábamos e íbamos con toda la fe. Gracias a Dios, cayó un hombre del cielo. Todos los de alrededor la vendían a 2000 dólares y esto era menos de un cuarto. Era una locura, inexistente", resaltó.

Y agregó: "Decidimos que fuera él y yo me quedé viéndolo desde un hotel, que estaba lleno de argentinos".

Sebastián fue quien pudo ingresar al estadio y todavía se emociona al recordarlo. "La cancha es una locura, totalmente cerrada y con aire acondicionado. Ahí entendés las pausas de hidratación por el calor que hace. Y cuando salió Messi, fue impresionante. No podía creer estar ahí", expresó.

Sin embargo, la experiencia quedó incompleta. "La idea era compartirlo los dos. No me importaba si estábamos en distintos sectores, pero quería que ambos estuviéramos adentro. No quería entrar solo", reconoció el browniano.

Destino Miami

Ahora la ilusión vuelve a renovarse. La pareja intentará conseguir dos entradas para el partido de este viernes frente a Cabo Verde y, si no lo logran, ya hicieron un pacto. "Si nos vuelve a pasar lo mismo en Miami, esta vez entra Andrea. Queremos que los dos vivamos esa experiencia", dijo Sebastián.

Mientras esperan ese momento, disfrutan de un viaje inolvidable ahora en un nuevo destino. “Es una bendición, nunca lo hubieramos imaginado”, admitió la pareja hincha de Brown de Adrogué a este medio.

Su historia

La pareja, que ya cumplió 9 años, se conoció a través de una amiga en común. Tiempo después, volvieron a encontrarse y empezaron a hablar cada vez más. Así, lo que nació como una amistad, fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en la relación que los encuentra hoy viviendo el Mundial 2026.