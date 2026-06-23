Otro sueño cumplido: Bruno, el vecino de Burzaco, estuvo en el segundo partido de la Selección

El joven se costeó el viaje vendiendo pan casero en la calle y cortando el pasto. Sin embargo, no tenía el dinero para comprar las entradas. Conocé cómo pudo presenciar el encuentro.

La historia de Bruno Coronel en el Mundial sumó un nuevo capítulo. El vecino de Burzaco, que viajó a Estados Unidos sin entradas y con el objetivo de generar contenido para sus redes sociales, pudo asistir al segundo partido de la Selección Argentina frente a Austria. Todo fue gracias a una entrada que le regalaron.

Desde la cancha

Días atrás, el browniano ya había cumplido uno de sus grandes sueños al presenciar el debut del equipo nacional luego de que un hincha mendocino le obsequiara un ticket. Sin embargo, la experiencia volvió a repetirse y le permitió alentar nuevamente desde la tribuna. "No había entrada hasta último momento. Ni para las ventas", contó el joven www.deBrown.com.ar, quien estuvo esperando en las inmediaciones del estadio con las esperanzas intactas.

Gracias a la ayuda de otro fanático, Bruno tuvo la posibilidad de ver la victoria ante Austria y al capitán argentino convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. En ese contexto, calificó todo lo vivido en la jornada de ayer como "una locura"; mientras explicó que quedó maravillado con "el estadio, el partido y ver a Messi". "No caigo", enfatizó a este medio.

"Y como no íbamos a estar, otro sueño cumplido, todo gracias a ustedes. Nunca dejen de soñar, peleen hasta el final, que siempre hay recompensa", expresó en sus redes sociales junto a imágenes en el estadio.

Para Bruno, la posibilidad de estar en el Mundial es el resultado de años de esfuerzo. Junto a su familia elabora y vende pan casero, bolitas y rosquitas en las calles de su localidad. Esto le permitió no solo colaborar en su hogar, sino también costear sus estudios de Periodismo Deportivo en TEA y DeporTEA, donde se graduó en 2025.

Precisamente para las redes de esta institución terciaria debía que grabar un video junto a sus cuatro amigos y tuvieron a otro egresado de lujo que colaboró a ellos: el periodista Gastón Edul. "Fue espontáneo. Como era a la salida de la conferencia de prensa de Scaloni, apareció él y se sumó al haber estudiado en nuestra facultad".

Todo por el sueño

El browniano trabajó en distintos proyectos familiares y realizó cortes de pasto en varios barrios para reunir el dinero necesario que le permitiera viajar a la Copa del Mundo. Cada ahorro tuvo un objetivo concreto: estar cerca de la Selección Argentina.

Aquel sueño que comenzó el 18 de diciembre de 2022, cuando decidió quedarse frente al televisor viendo a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo mientras gran parte de su familia festejaba en las calles, se convirtió hoy en realidad. Bruno no solo logró viajar al Mundial, sino que también pudo vivir desde adentro dos partidos de la Selección, transformando aquel deseo en una experiencia inolvidable.