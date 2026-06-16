Denuncian que un hombre fue atacado a fierrazos por una deuda de $80 mil en Glew

Ocurrió en la puerta de su local ubicado en plena avenida Hipólito Yrigoyen. Sufrió graves lesiones en la cabeza y se encuentra en estado crítico. “Está peleando por su vida”, indicó Nadia, cuñada de la víctima, a De Brown.

Un hombre de 38 años permanece internado en estado crítico tras haber sido brutalmente agredido en Glew. Su familia denuncia que todo se originó durante una discusión por una deuda de $80.000. Tras el ataque, el acusado se habría retirado del lugar y hasta el momento desconocen su paradero.

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió el pasado sábado 13 de junio, alrededor de las 15.30 hs. La víctima fue identificada como Maximiliano Baso, propietario de "Escapes Max", ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 20630.

Según denunció su familia, fue atacado con un hierro en la puerta del local por un hombre con quien mantenía una deuda. Esta provenía de la compra de materiales para una obra.

Nadia Pereyra, cuñada de la víctima, relató que el agresor trabaja en una casa de venta de hierros junto a su suegro y que ambas familias se conocen desde hace tiempo. "Maxi le había comprado muchos hierros y perfiles porque mi papá estaba haciendo unas galerías. Nosotros nos conocemos de toda la vida porque mi papá es herrero y les compra materiales desde hace años", explicó en diálogo con www.deBrown.com.ar.

De acuerdo con su testimonio, la deuda rondaba entre los $80.000 y $90.000. En este contexto, la víctima le habría informado al agresor la imposibilidad momentánea de abonarla debido a la difícil situación económica que atravesaba el taller.

"Mi cuñado habló y les dijo que lo banquen un poco porque no estaba entrando trabajo. Les explicó que ahora no podía pagarles, pero que ni bien pudiera les iba a cancelar la deuda", sostuvo.

Sin embargo, según denunció la familia, el conflicto derivó en una violenta agresión. "Facundo Carrizo cruzó desde su negocio, que está en diagonal al taller de mi cuñado, y fue directamente a buscar pelea. Lo atacó con un hierro y lo dejó inconsciente", afirmó.

A raíz del ataque, Baso sufrió graves lesiones en la cabeza, con hemorragias y coágulos cerebrales. De acuerdo al relato de sus familiares, debió ser reanimado en dos oportunidades y continúa internado con pronóstico reservado.

"Maxi está peleando por su vida. Estamos esperando el parte médico en el Hospital San Martín de La Plata para saber cómo sigue", indicó su cuñada.

La denuncia

Fue radicada en la Comisaría de Glew. Nadia aseguró que, tras la agresión, el acusado se retiró del lugar y que hasta el momento desconocen su paradero. "Lo que más nos preocupa es que sigue en libertad", expresó a este medio, al tiempo que pidió justicia y el esclarecimiento del caso.