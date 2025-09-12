Vie, 12/09/2025 |
Denunciaron boletas falsas de La Libertad Avanza en Brown: ¿Fue verdad?


Los cuestionamientos apuntaban a la lista “Unión y Libertad”. Los detalles.

Durante las elecciones legislativas del domingo pasado, 7 de septiembre, un sector de La Libertad Avanza local denunció irregularidades durante los comicios. Alertaron que las boletas del frente “Unión y Libertad” eran falsas y buscaban dividir los votos.

¿Fue así?

Lo cierto es que, pese a los argumentos de los referentes de la LLA de Almirante Brown, la lista cuestionada era oficial. Presentó a sus candidatos y compitió en igualdad de condiciones con el resto de los partidos.

De este modo, el frente “Unión y Libertad”, conducido por los senadores provinciales Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, buscó consolidar su presencia en el territorio e intentó ser una alternativa liberal con proyección seccional.

A nivel local, la nómina estuvo encabezada por José Alejandro Castro y Marcela Dora Ballejos. Los resultados no fueron los esperados. Obtuvo el 1.2% de los sufragios, según los datos oficiales.

Fuente: Junta Electoral

 

