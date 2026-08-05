Anunciaron que continúa la construcción de nuevas colectoras sobre la Ruta 4

Según anticiparon, la siguiente gran intervención será la remodelación de la Rotonda El Vapor. Conocé más.

Avanzan las obras de renovación integral de la Ruta Provincial N° 4. Informaron que actualmente se realiza la construcción de las colectoras de hormigón en el tramo entre Burzaco y Malvinas Argentinas.

Los trabajos

Son ejecutados por el Municipio junto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Según detallaron, incluyen la repavimentación de la calzada existente, el ensanche de la traza y la creación de colectoras de hormigón en ambos sentidos de circulación.

Asimismo, realizan el cordón cuneta y la adecuación del sistema hidráulico mediante nuevas cañerías pluviales y la optimización de los conductos. Se suma a ello la instalación de luminarias led.

Las obras se enmarcan en la tercera y última etapa de la renovación de este corredor estratégico por el que circulan diariamente más de 120 mil vehículos. La misma se desarrolla en varios frentes. Desde Vidal hasta Diomede, en Burzaco; desde Diomede hasta Pino, en Malvinas Argentinas; y desde Pino hasta la avenida Capitán Moyano, donde también se renovará el distribuidor de tránsito que marcará la finalización del proyecto.

De esta manera, quedará completamente listo el corredor de la Ruta Provincial N°4 a lo largo de sus casi 14 kilómetros en Almirante Brown, atravesando cinco localidades: San Francisco Solano, Claypole, San Francisco de Asís, Burzaco y Malvinas Argentinas.

En este contexto, la jefa de Gabinete, Paula Eichel, supervisó el avance de los trabajos y destacó: “Seguimos avanzando en la renovación de esta importante traza por la que pasan más de 120.000 vehículos diarios, siempre con la premisa de mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

En la misma línea, Mariano Cascallares indicó: "Además, se pondrán en valor los semáforos para mejorar el ordenamiento del tránsito, se renovarán las pasarelas peatonales y se ejecutarán obras complementarias que fortalecerán la seguridad vial y la circulación en toda la zona".

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Desde el Municipio anticiparon que la siguiente gran intervención prevista sobre este corredor será la remodelación integral de la Rotonda El Vapor. Su ejecución está proyectada para los próximos meses.