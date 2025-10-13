El Juzgado en lo Civil y Comercial No 3 del Departamento Judicial de Moreno/Gral. Rodríguez, a cargo del Dr. JOANDET Leandro Nahuel - JUEZ - Secretaria Única, cita "Vázquez y Compañía Sociedad en Comandita por acciones" por edictos a publicarse durante dos días en el Boletín Judicial y en el diario "Noticias de Brown" de Adrogué, emplazando a todos quienes se consideren con derecho sobre el inmueble para que dentro del plazo de diez días comparezcan a tomar la intervención que les corresponde en este proceso y conteste demanda, bajo apercibimiento de designar al señor Defensor de Ausentes para que los represente en él. Quedando a cargo de la parte interesada la confección y diligenciamiento de los mismos.

Expediente MG - 19955 - 2022 - Caratulado:” FAGGIANO DANIEL RAUL C/ LUCIONE BEATRIZ S/

PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA”

DATOS CATASTRALES:

PARTIDO 74

MATRICULA: 95096

CIR.: 4

SEC.: H

CHACRA/QUINTA: 35

PARCELA :10

FDO.: Dr. LEANDRO NAHUEL JOANDET - JUEZ

Juzgado Civ. y Com. No3- Gral. Rodríguez -(BA)

General Rodríguez, 25 de septiembre de 2025.-.-