San Martín y Brown no se sacaron diferencias en el clásico browniano

Empataron 0-0 en el Francisco Boga. El partido.

En un marco festivo y con las tribunas colmadas, San Martín de Burzaco y Brown de Adrogué no se sacaron diferencias en un partido intenso y disputado. Fue empate 0-0, un resultado que dejó sabor amargo en ambos, que necesitaban sumar de a tres para sus aspiraciones.

El inicio

La tarde en el Francisco Boga arrancó áspera, cargada con esa tensión propia de los clásicos. El “Tricolor” se aferró al orden defensivo en el comienzo, mientras que el dueño de casa empujó las acciones hacia campo rival, aunque sin lograr traducir ese dominio en situaciones claras.

Como no pudo generar peligro a partir del juego asociado, San Martín encontró sus únicas aproximaciones de la primera mitad en el recurso aéreo. Tras un centro de Rodrigo Velázquez, Ignacio Serpa se elevó y avisó con una pelota que pasó cerca del poste.

La más clara apareció a los 24 minutos: Emanuel Zagert conectó de cabeza a quemarropa en el área chica, pero Sebastián Giovini reaccionó a puro reflejo y se convirtió en héroe para sostener su valla. El propio delantero capturó el rebote y, ya en caída, definió desviado.

Con el correr del duelo, Brown de Adrogué logró emparejar el trámite y el partido se volvió una disputa cerrada en la mitad de la cancha, lejos de los arcos. Si bien el “Azul” empujó nuevamente en el cierre, se fueron al descanso con el marcador en blanco.

La segunda parte

El complemento arrancó con la misma tónica. San Martín presionó y buscó arrinconar a una visita bien plantada. Merodeó el área con un cabezazo desviado de Serpa y un remate de larga distancia del Rodrigo González que se fue abierto.

Con el correr de los minutos, el “Azul” terminó de inclinar la cancha y empezó a acumular ocasiones. Tras un centro de Sergio Modón, Mariano Pieres quiso despejar de zurda, pero la pelota tomó rumbo de arco y se fue apenas por encima del travesaño.

Después, cortó un intento de contraataque y le quedó por la izquierda a Velázquez, quien entró al área y sacó un potente zurdazo. No obstante, Giovini se volvió a agigantar, se lanzó abajo y la mandó al tiro de esquina.

El “Tricolor”, sostenido en la firmeza defensiva, se animó y adelantó sus líneas. A los 75 minutos, el partido se emparejó y se volvió de ida y vuelta. La disputa en el medio se volvió una constante hasta el cierre.

La visita estuvo a punto de golpear en su primera gran ocasión: el ingresado Alan Visco, en una contra, sacó un potente zurdazo desde el borde del área que Maximiliano Gagliardo desvió cuando tenía destino de ángulo.

En el tramo final, la lucha se mantuvo y los equipos quedaron lejos de los arcos. Los de Adrogué casi se hacen con la victoria en la última del partido, cuando Nicolás Meaurio quedó frente al arquero y definió por encima del travesaño. Sin tiempo para más, esta edición del clásico no tuvo dueño.

Lo que viene

Con este resultado, San Martín alcanzó los 16 puntos y se ubica 10° en la tabla, a dos unidades de la zona de Reducido. Brown, en tanto, lo sigue de cerca con 14. En la próxima fecha, chocarán con Laferrere e Italiano, respectivamente.