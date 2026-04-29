Tras semanas de incertidumbre, garantizan la continuidad de jardín de Calzada

Se trata de "Rayito de Sol". La institución corría riego de cierre tras la muerte de su propietaria. Ahora, continuará bajo una nueva administración. Los detalles.

Luego de semanas de incertidumbre, finalmente se confirmó que el jardín de infantes “Rayito de Sol” de Rafael Calzada continuará funcionando. De este modo, se garantizará la continuidad educativa de más de un centenar de chicos.

¿Qué pasó?

La situación había generado gran preocupación a mediados de abril. Todo se desencadenó tras el fallecimiento de la propietaria de la institución. Aunque las clases nunca se interrumpieron, las familias habían recibido la noticia de su cierre definitivo.

Sin embargo, a partir de un trabajo conjunto entre la Municipalidad y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se logró destrabar el conflicto. En ese marco, el representante legal de otro establecimiento privado asumirá la conducción del espacio, lo que permitirá sostener el funcionamiento del jardín.

La medida implica la creación de una nueva institución, con otra denominación, aunque se mantendrá el mismo edificio de la calle Cervantes al 3200 y se garantizará la permanencia de los más de cien alumnos y alrededor de quince docentes.

“No cierra. Igualmente, por ahora sigue con el mismo nombre, pero ya no sería el mismo jardín, porque al fallecer la dueña, el CUIT queda inactivo”, explicó Cecilia, madre de uno de los alumnos, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y agregó: “Lo que nos dijeron es que se haría un cierre ’administrativo’. Ni los padres, ni los alumnos nos vamos a enterar porque las clases siguen como siempre, con los mismos docentes, uniformes y actividades”.

La crisis

Se había desatado al morir la dueña del establecimiento el 19 de marzo. Según relataron los padres, el 10 de abril inspectoras se presentaron en la puerta del jardín para informar sobre un posible cierre y ofrecer vacantes en otras instituciones, lo que generó desconcierto y malestar.

Días después, en una reunión formal con autoridades, se reiteró esa posibilidad, mientras la comunidad educativa buscaba alternativas para evitar la interrupción de las clases.