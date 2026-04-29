Amenazó con tener granadas en su mochila y debieron evacuar la estación de Claypole: lo detuvieron

Ocurrió este martes por la tarde. La información.

Momentos de enorme tensión se vivió este martes por la tarde en la estación de Claypole, cuando un hombre aseguró que llevaba granadas dentro de su mochila. Esto activó un importante despliegue de seguridad en pleno horario de vuelta a casa.

¿Qué pasó?

El episodio ocurrió minutos antes de las 18 hs y generó la inmediata intervención policial. Según informaron oficialmente en diálogo con www.deBrown.com.ar, se trataba de una persona con problemas psiquiátricos, que fue rápidamente reducida por los efectivos en el lugar.

Ante la posible amenaza, se dispuso la evacuación de los pasajeros y se solicitó la presencia de la brigada antiexplosivos, que inspeccionó la estación para descartar cualquier riesgo.

Tras el procedimiento, no se hallaron elementos peligrosos y el implicado fue trasladado por la Policía para quedar a disposición de la Justicia.

Martes caótico

Como consecuencia del operativo, el servicio ferroviario registró demoras y algunas cancelaciones. En ese contexto, el tren Roca, en su ramal Bosques vía Temperley, funcionó de manera limitada entre Plaza Constitución y Temperley mientras se desarrollaban las tareas en la zona. Con el correr de las horas, la circulación fue restablecida.