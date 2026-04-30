Brindan clases gratis de rock, tango, folklore, salsa y bachata en Brown

Se dictan en Adrogué y Burzaco. Todas las opciones no requieren inscripción previa. Conocé más.
Para todos aquellos vecinos que quieran divertirse, aprender algo nuevo o simplemente salir de la rutina, Almirante Brown sigue adelante con una propuesta ideal. Se trata de clases abiertas y gratuitas de baile en distintos puntos del distrito.
La iniciativa, impulsada por el Instituto de las Culturas, está pensada para todos los niveles y edades. Se desarrolla en la Casa de la Cultura de Adrogué (E. Adrogué 1224) y en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco (Eugenio de Burzaco 740).
El cronograma incluye:
Desde la organización remarcaron que no es necesario inscribirse previamente, por lo que cualquier vecino puede acercarse directamente y sumarse.
🧺Brown tendrá su Primer Encuentro de Cerámica: ¿Qué actividades habrá? 👇https://t.co/kpTYox7Gpq
— Noticias De Brown (@debrownweb) April 28, 2026