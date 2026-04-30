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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2677
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CULTURA
jueves 30 de abril de 2026

Brindan clases gratis de rock, tango, folklore, salsa y bachata en Brown


Se dictan en Adrogué y Burzaco. Todas las opciones no requieren inscripción previa. Conocé más.

Para todos aquellos vecinos que quieran divertirse, aprender algo nuevo o simplemente salir de la rutina, Almirante Brown sigue adelante con una propuesta ideal. Se trata de clases abiertas y gratuitas de baile en distintos puntos del distrito.

 

¿Cuál es la oferta?

La iniciativa, impulsada por el Instituto de las Culturas, está pensada para todos los niveles y edades. Se desarrolla en la Casa de la Cultura de Adrogué (E. Adrogué 1224) y en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco (Eugenio de Burzaco 740).

El cronograma incluye:

En Burzaco

  • Rock: martes, de 19 a 21 hs (profesor Mariano Giannantonio y Tatiana Albarenque).
  • Salsa y bachata: jueves, de 18 a 20 hs (coordina César Montaño Viveros).
  • Tango: miércoles, a las 17 hs (docente Leonardo Borda)

 

Adrogué

  • Salsa y bachata: martes, a las 19.30 hs (a cargo de Marcelo Rock).
  • Folklore: miércoles, a las 19.30 hs (coordina Nerina López).
  • Tango: jueves, a las 19.30 hs (profesores Fernanda Carrizo y Javier Pereira).

Desde la organización remarcaron que no es necesario inscribirse previamente, por lo que cualquier vecino puede acercarse directamente y sumarse.

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