Brindan clases gratis de rock, tango, folklore, salsa y bachata en Brown

Se dictan en Adrogué y Burzaco. Todas las opciones no requieren inscripción previa. Conocé más.

Para todos aquellos vecinos que quieran divertirse, aprender algo nuevo o simplemente salir de la rutina, Almirante Brown sigue adelante con una propuesta ideal. Se trata de clases abiertas y gratuitas de baile en distintos puntos del distrito.

¿Cuál es la oferta?

La iniciativa, impulsada por el Instituto de las Culturas, está pensada para todos los niveles y edades. Se desarrolla en la Casa de la Cultura de Adrogué (E. Adrogué 1224) y en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco (Eugenio de Burzaco 740).

El cronograma incluye:

En Burzaco

Rock : martes, de 19 a 21 hs (profesor Mariano Giannantonio y Tatiana Albarenque).

: (profesor Mariano Giannantonio y Tatiana Albarenque). Salsa y bachata: jueves, de 18 a 20 hs (coordina César Montaño Viveros).

(coordina César Montaño Viveros). Tango: miércoles, a las 17 hs (docente Leonardo Borda)

Adrogué

Salsa y bachata : martes, a las 19.30 hs (a cargo de Marcelo Rock).

: (a cargo de Marcelo Rock). Folklore : miércoles, a las 19.30 hs (coordina Nerina López).

: (coordina Nerina López). Tango: jueves, a las 19.30 hs (profesores Fernanda Carrizo y Javier Pereira).

Desde la organización remarcaron que no es necesario inscribirse previamente, por lo que cualquier vecino puede acercarse directamente y sumarse.