El peor final: hallaron muerto a un pescador de Burzaco que cayó al río Gutiérrez

Tenía 74 años. Ocurrió en la víspera de Navidad. La información.
Un trágico hecho que involucra a Almirante Brown se dio a conocer en las últimas horas en Entre Ríos. Hallaron sin vida a un pescador oriundo de Burzaco, que era intensamente buscado, en el Río Gutiérrez.
Todo comenzó el pasado miércoles, 24 de diciembre, en plena jornada navideña. Según trascendió, la víctima de 74 años estaba pescando junto a dos hombres cuando cayó al agua en circunstancias que aún están siendo investigadas.
Finalmente, este sábado al mediodía, un baqueano encontró el cuerpo sin vida. Este se contactó con las autoridades de la Prefectura Naval Argentina, quienes intervinieron en el caso. Más tarde, lo hizo la doctora policial, con conocimiento del Fiscal Auxiliar, Gastón Popelka.