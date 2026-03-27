Brutal ataque en un hospital: una paciente golpeó a una empleada y le rompió el celular

Ocurrió en San Francisco Solano, en el distrito vecino de Quilmes. Mirá el video.

Un grave episodio de violencia se registró este martes en el hospital de Maternidad Eduardo Oller, en San Francisco Solano, partido de Quilmes. Una paciente de 20 años agredió brutalmente a una trabajadora administrativa. Toda la secuencia quedó captada por las cámaras de seguridad.

¿Cómo fue?

Según trascendió, la joven era paciente en el área de salud mental del nosocomio. Habría reaccionado de manera violenta luego de que la empleada le indicara que no podía circular libremente por zonas que están restringidas al público. Esto habría sido el desencadenante de la agresión.

Seguidamente, con una actitud de aparente calma, se dirigió a la recepción y allí sorprendió a la empleada de guardia, a quien tomó del cabello sin previo aviso.

La situación se tornó aún más agresiva. Es que comenzó a darle golpes en el rostro mientras la víctima pedía ayuda a gritos. Dos personas que estaban en el lugar lograron intervenir y separarlas.

Pero el episodio no terminó allí. Cuando la trabajadora era atendida por personal médico, la atacante tomó su celular y lo arrojó brutalmente contra el piso.

Tras lo ocurrido, efectivos policiales trasladaron a ambas mujeres a la comisaría. La investigación quedó a cargo de la UFI N°11 de Quilmes, bajo la carátula de “Lesiones y daños”.