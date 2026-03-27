Una pastelería de Adrogué ofrece huevos rellenos con sabores únicos y a precios promocionales

Habrá gustos como tiramisú, pistacho con frutos rojos, chocotorta y brownie patagónico. Además, quienes compren participarán de un sorteo por un huevo de 10 kgs. Conocé más.

En vísperas de Pascuas, Bonett Club volvió a lanzar una propuesta pensada para los amantes del chocolate y los sabores gourmet. Se trata de una degustación especial de huevos rellenos que promete ser diferente a todo.

¿Qué ofrecerá?

La iniciativa incluye gustos como tiramisú, pistacho con frutos rojos, chocotorta y brownie patagónico. Los vecinos podrán elegir estos cuatro sabores o seleccionar sus preferidos dentro de esta variedad.

En cuanto a los precios, cada unidad tiene un valor de $9.500, mientras que las promociones permiten acceder a dos por $18.000, tres por $26.000 y cuatro por $34.000.

Desde el comercio informaron que las reservas deben realizarse con al menos dos días de anticipación. Sin embargo, durante el fin de semana previo a Pascuas habrá una instancia de preventa con stock disponible para compras directas.

Asimismo, el local ubicado en avenida Espora 907, Adrogué, abrirá con horario especial durante el fin de semana largo. Será el sábado 4 de abril de 12 a 19 y el domingo 5 de 11 a 18 hs, facilitando así que vecinos puedan acercarse a elegir sus opciones.

Bonus dulce

Como parte de la propuesta, Bonett Club también lanzó un sorteo especial. Todas las personas que realicen una compra recibirán un número para participar por un huevo gigante de 10 kilos. El mismo cuenta con cobertura de chocolate blanco, un interior semiamargo y relleno con macarons y rocklets.

“La idea del sorteo es una forma de agradecimiento. En medio de la situación económica que estamos atravesando, que la gente nos siga eligiendo es un mimo”, expresó Yasmín, creadora de la marca, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

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