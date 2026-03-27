Finaliza la obra del segundo edificio del Instituto de Formación Docente N° 41

La entidad se ubica en Adrogué y dicta una gran variedad de profesorados. La información.

El segundo edificio de aulas del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N°41 entró en su etapa final y se ultiman los detalles para su terminación. Se trata de una importante obra que beneficiará a la comunidad educativa del distrito y la Región.

El nuevo lugar

Se ubica en el cruce de Saavedra y Colombres, del barrio Vattuone, de Adrogué. Es construido íntegramente con fondos propios de la Comuna y será inaugurado en las próximas semanas. En ese marco, el Municipio viene sumando mobiliario, como sillas, bancos y pizarrones.

Las nuevas instalaciones son complementarias a las ya existentes desde marzo del 2021. Esto representó un acontecimiento histórico para el distrito ya que el establecimiento nunca antes había contado con un espacio propio.

El edificio cuenta con una planta baja, 1° y 2° piso, en una superficie total de 1.800 metros cuadrados (con 600 metros cuadrados cubiertos por planta). Tiene diez aulas, tres laboratorios, un auditorio, una biblioteca y dos salas para docentes; además de espacios administrativos, áreas de servicios y núcleos sanitarios.

Una vez finalizada e inaugurada la obra, dicha institución educativa contará con dos modernos y sustentables espacios para el dictado de sus profesorados, algunos de los cuales todavía se dictan provisoriamente en el Colegio Nacional de Adrogué.

La oferta de la entidad es la siguiente:

Ciencias Naturales (Física, Química y Biología)

Ciencias Sociales (Historia y Geografía)

Lengua

Inglés

Matemática y Filosofía

“El Municipio continúa invirtiendo en educación. En este caso, ultimando los detalles para realizar la apertura del segundo edificio del Instituto Superior de Formación Docente N°41, una emblemática institución que durante décadas funcionó sin un espacio propio. Próximamente contará con más aulas y servicios para la formación de docentes del distrito”, indicó Mariano Cascallares.