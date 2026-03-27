Arrancaron las clases del Plan FinEs en Burzaco: aún hay tiempo para inscribirse

Se dictan en la sede de la ONG Compromiso Ciudadano, institución que impulsa la propuesta. La cursada es presencial y cuenta con un equipo docente de excelencia. Otorga título oficial. Los detalles.

Comenzaron las clases del Plan FinEs en la sede de la ONG Compromiso Ciudadano en Burzaco. La propuesta está dirigida a jóvenes y adultos que quieran terminar la escuela secundaria. Mientras tanto, continúa abierta la inscripción para aquellos vecinos que deseen sumarse en los próximos días.

¿Cómo?

Con el foco puesto en la educación y la inclusión, la entidad encabezada por Mario Fuentes impulsa esta iniciativa que permite retomar los estudios en un entorno empático, con acompañamiento docente y orientación constante.

El programa, que otorga título oficial, está dirigido a mayores de 18 años que hayan completado la primaria. En este primer año, los estudiantes cursan materias como Ciencias Sociales, Prácticas del Lenguaje 1, Educación Artística 1, Biología, Salud y Ambiente, y Tecnologías y Prácticas Digitales 1.

“Comenzaron oficialmente las clases en nuestra sede y con mucha alegría le dimos la bienvenida a los que se animaron a dar este paso tan importante. Una nueva gran obra que se concreta, un nuevo espacio de aprendizaje, crecimiento y construcción de futuro”, indicaron desde la ONG.

¿Cómo anotarse?

La entidad browniana informó que quienes deseen sumarse aún están a tiempo. Simplemente deberán presentar una serie de requisitos. Son los siguientes:

DNI vigente

Constancia de CUIL

Copia de la partida de nacimiento

Constancia de estudios alcanzados.

Para iniciar el proceso de inscripción, los vecinos deberán comunicarse vía WhatsApp al 11-5044-2625.