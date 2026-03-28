Tres ocupantes resultaron lesionados tras un violento impacto ocurrido en una transitada intersección de la localidad.

Un fuerte siniestro vial se registró en Adrogué, donde un automóvil colisionó violentamente contra un camión en la intersección de las avenidas San Martín y Espora, una zona de alta circulación vehicular.

Como consecuencia del impacto, tres personas que se trasladaban en el vehículo menor porte sufrieron lesiones. De inmediato, se activó un operativo de emergencia para asistir a los heridos y ordenar el tránsito en el sector.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Almirante Brown, junto con personal de ambulancias del sistema de salud municipal y efectivos policiales. Estos llevaron adelante tareas de auxilio, contención y prevención para evitar nuevos incidentes.

Las víctimas fueron atendidas en el lugar y luego derivadas para una mejor evaluación médica. El hecho generó demoras en la circulación y obligó a implementar desvíos momentáneos. Mientras tanto, las causas del accidente continúan en investigación.