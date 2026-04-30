Finde largo: habrá cambios en la recolección de residuos en Brown

Conocé cómo circularán los camiones aquí.

Por el feriado del Día del Trabajador, se aproxima un nuevo fin de semana largo. En este contexto, Almirante Brown informó que habrá cambios en el habitual cronograma de recolección de residuos.

¿Cómo será?

Según indicaron desde la Comuna, los camiones no circularán por las calles brownianas durante todo este viernes, 1 de mayo. En tanto, precisaron que el servicio se retomará con normalidad al día siguiente.

Como consecuencia de ello, solicitaron a los vecinos no sacar las bolsas de basura a la vía pública. Así, se evitará la acumulación de residuos y posibles inconvenientes en caso de lluvias.