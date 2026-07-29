El arte del crochet: realizarán un seminario de tapestry en Don Orione

Se harán cuatro encuentros a lo largo de agosto. La información.

Don Orione recibirá una nueva propuesta artística para quienes quieran aprender, crear y experimentar con la técnica tapestry. Se trata de un seminario de arte tejido que invita a los vecinos a acercarse a esta disciplina desde una mirada práctica y creativa.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa se llevará adelante los días 3, 10, 24 y 31 de agosto, todos los encuentros desde las 18 hs. Tendrán como escenario la Casa de la Cultura Luis Sandrini, ubicada en Eva Perón 1948, esquina Marechal.

Durante las jornadas, los participantes podrán conocer y desarrollar esta técnica a través de diferentes ejercicios y producciones. “Un espacio pensado para explorar nuevas formas de expresión a través del tejido”, afirmaron desde la Comuna.

Quienes deseen formar parte del seminario ya pueden inscribirse. Para ello, deberán comunicarse por mail a casadecultura.donorione@gmail.com. Los cupos son limitados.

¿Qué es tapestry?

Es una técnica de tejido artístico que permite crear diseños, figuras y composiciones a partir de la combinación de hilos de distintos colores y texturas. A través de un trabajo artesanal y creativo, esta propuesta invita a explorar el mundo del arte textil y desarrollar piezas únicas.