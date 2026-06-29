Hallaron a la mujer intensamente buscada en Burzaco: estuvo 11 días desaparecida

Vecinos aseguraban que habría presentado episodios de desorientación en los días previos. Se había marchado dejando el celular y la SUBE. ¿Dónde estaba?

La vecina de Burzaco, que era intensamente buscada, apareció este sábado, 27. Se trata de Silvia L., quien se ausentaba de su domicilio desde el pasado 16 de junio. Desde entonces, no se tenían noticias de su paradero. La DDI y la Policía Bonaerense estaban desarrollando un intenso operativo para dar con su paradero.

¿Dónde la hallaron?

Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, la mujer había ingresado en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Longchamps con "Síndrome confusional". Tras ser evaluada por profesionales, se recupera ahora favorablemente.

La vecina tiene 56 años y vive sola. De acuerdo con testimonios de allegados, habría presentado episodios de desorientación en los días previos a su desaparición. Además, en la vivienda habían quedado su celular y la tarjeta SUBE.

Sumado a ello, no se hallaron signos de violencia ni indicios de un ingreso forzado en su domicilio. Esto presumía que se había ido por sus propios medios y estaba perdida. Teoría que se confirmó en las últimas horas.

Personal de la DDI y de la Policía Bonaerense llevaron adelante distintas tareas de búsqueda, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad, consultas en hospitales y recorridas en diferentes puntos de la zona.