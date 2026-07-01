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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2739
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CULTURA
miércoles 1 de julio de 2026

Harán una noche de tributo a Soda Stereo y Babasónicos en Adrogué: ¿Cuándo será?


La entrada será libre y gratuita. Toda la información.

La música de dos de las bandas más influyentes del rock argentino sonará en vivo en Adrogué. Se debe a que harán una nueva edición del ciclo de tributos, donde agrupaciones locales recorrerán algunas de las canciones más emblemáticas de Soda Stereo y Babasónicos.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa se llevará adelante este sábado, 4 de julio, a partir de las 20 hs. Tendrá como escenario a la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224. La entrada será libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.

La música comenzará a sonar con la banda "Infames", la cual hará un tributo a Babasónicos. Luego, desde las 21 hs, "Siempre Soda" repasará parte del repertorio de una de las formaciones más influyentes del rock en español y de la carrera solita de Gustavo Cerati.

"Una noche para volver a cantar los grandes clásicos del rock nacional", afirmaron desde la Comuna, que invitaron a vecinos de todas las edades a vivir estar jornada única.

Sobre la iniciativa

Es organizado por el Municipio, a través del Instituto Municipal de las Culturas y Descubrí Brown.

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