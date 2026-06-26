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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2734
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POLÍTICA
viernes 26 de junio de 2026

Impresionante incendio en un taller de bobinados en Burzaco: hubo graves daños materiales


Bomberos trabajaron para evitar que las llamas se propagaran a las viviendas cercanas. La información.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Un voraz incendio se desató en un taller de bobinados de Burzaco. El fuego provocó graves daños materiales en las instalaciones y generó el despliegue inmediato de un operativo de emergencia.

 

¿Cómo fue?

El siniestro se registró en una propiedad ubicada sobre la calle Pellegrini al 100. Hasta el lugar, acudieron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, con el apoyo de personal de Defensa Civil.

Los oficiales trabajaron durante varios minutos utilizando dos líneas de mangueras para controlar y extinguir el incendio. Además, realizaron tareas preventivas en las propiedades cercanas para evitar una posible propagación del fuego.

En el operativo también participaron ambulancias del servicio municipal y efectivos policiales de la jurisdicción, quienes colaboraron con las tareas de prevención y seguridad en la zona.

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