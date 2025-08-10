La cuna de la aviación está de festejo: Longchamps celebra 115 años de historia

Para celebrar el aniversario, realizarán hoy una jornada cargada de show y actividades. El cierre estará a cargo de El Gordo Luis. Los detalles.

Longchamps, la cuna de la aviación, festeja un nuevo aniversario de su fundación. La localidad cumple este domingo, 10 de agosto, sus 115 años de historia. Su origen comenzó en 1910, cuando se cedieron los terrenos para construir la estación del ferrocarril.

¿Cómo nació?

Su nombre es por el hipódromo homónimo francés. En este se inspiró la Sociedad Hípica lomense al habilitar la pista de carreras de caballos en la zona. Este hecho fue trascendental, ya que posibilitó la afluencia de gente y motivó la necesidad de instalar una terminal de trenes.

Según reportes históricos, las tierras actuales eran parte de la estancia “La Magdalena” en 1627. Tenía una extensión de 200 kilómetros cuadrados y el dueño era el capitán Francisco García. Tiempo más tarde, sus descendientes las vendieron a Gaspar de Avellaneda.

A principios del siglo XX, la viuda de Eugenio Burzaco, Luisa Carrera, pasó a ser la titular tras la fracción de los campos por parte de los herederos.

En 1909, Lomas Jockey Club compró 160 hectáreas y, de estas, 129 fueron donadas para formar “Villa Longchamps”. En tanto, siete para la estación y 44 quedaron para el hipódromo, un aeródromo, un autódromo y un campo de ejercicios físicos.

Del éxtasis a la agonía

El 6 de febrero de 1910, Henri Brégi concretó el primer vuelo mecanizado de Sudamérica en Longchamps. El joven de 21 años recorrió seis kilómetros con su aeronave “Voisín”. Alcanzó 60 metros de altura, a una velocidad de 40 kilómetros por hora.

A contrapunto, en 1913, tuvo lugar un recuerdo poco grato en la localidad. En la cuarta carrera en el hipódromo, un grupo de asistentes destruyó las instalaciones por un supuesto fallo polémico. Otra versión cuenta que una facción política realizó una acción organizada contra los miembros del directorio del club.

Finalmente, la “Sociedad Emilio Burgward” cubrió los destrozos y reconstrucción del lugar. Esta terminaría quedando en sus manos tras la decisión de la institución de desprenderse de las tierras.

Los festejos

Las celebraciones de los 115 años de Longchamps se pusieron en marcha el viernes y se extenderán hasta hoy. Las actividades se desarrollan en el Circuito de la localidad, ubicado en el cruce de Ricardo Davel y La Aviación. El cronograma será:

13:30 hs: estudio de danza “Palumbo Dance”

estudio de danza “Palumbo Dance” 14 hs: estudio de danza “Grow Dance”

estudio de danza “Grow Dance” 15 hs: Diana Colqui

Diana Colqui 15:30 hs: Seba, homenaje al cielo

Seba, homenaje al cielo 16 hs: Kontrol

Kontrol 16:40 hs: Los Flayeros

Los Flayeros 17:15 hs: Los Galácticos

Los Galácticos 18 hs: Elegidos

Elegidos 19: El Gordo Luis

Además, a lo largo del día estarán presentes los DJs Mauro J. y Ale Nadal, mientras que los vecinos también podrán disfrutar de un paseo de compras con distintos productos y varios platos de comida de la mano del encuentro de emprendedores y gastronomía local.