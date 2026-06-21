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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2729
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CULTURA
domingo 21 de junio de 2026

Lanzan un curso gratuito de manicuría y soft gel en Burzaco


Tendrá una duración de diez clases. Habrá dos horarios disponibles para elegir. Las inscripciones se abren el lunes. Conocé más.

Con el objetivo de brindar herramientas para la inserción laboral, el Centro Integrador Comunitario de Burzaco lanzó una propuesta con alta demanda. Se trata del curso gratuito de manicuría y soft gel.

¿Cómo participar?

La capacitación comenzará el 2 de julio y tendrá una duración de diez clases. Se desarrollará los jueves en dos horarios: de 8.30 a 10.30 y de 11 a 13 hs. Tendrá como escenario el CIC de la localidad, ubicado en Alsina y Martín Fierro.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial este lunes 22 de junio, entre las 9 y las 16 hs. Los vecinos interesados deberán presentarse con su DNI y una fotocopia del mismo. Es requisito ser mayor de 16 años para participar de la propuesta.

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