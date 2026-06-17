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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2726
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SOCIEDAD
miércoles 17 de junio de 2026

Vuelve el 2x1 de hamburguesas en locales de Brown


La promoción será válida todos los miércoles de junio. Conocé los comercios adheridos.

La nueva edición de la propuesta “Date el Gusto” trae una promoción especial para los vecinos de Brown. Podrán disfrutar de dos hamburguesas y pagar solo una en los locales adheridos.

Al igual que en marzo, la promoción es válida únicamente para la compra y consumo en el comercio.


 ¿Dónde comprar?

  • “Crunchy Burguer” (Av. Hipólito Yrigoyen N°14.687, Burzaco)
  • “Don Vito” (Bartolomé Mitre N°586, Burzaco)
  • “Brooklyn” (Av. Hipólito Yrigoyen N°18.391, Longchamps)
  • “AlDorado” (Av. San Martín N°3541, Rafael Calzada)
  • “Hamburga” (Tomás Nother N°771, Adrogué)
  • “Nuevo Tempo” (Bartolomé Mitre N°997, Adrogué)
  • “Ruka” (Av. Espora N°599, Adrogué)
  • “El Rincón” (Mitre N°1401, Adrogué)
  • “Baum Adrogué” (Mitre N°1184, Adrogué)
  • “Burgalovers” (Amenedo N°1002, Adrogué)
  • “Danke” (Hipólito Bouchard N°1402, Adrogué)
  • “ÖL Tack” (Cordero N°759, Adrogué)

“Invitamos a los vecinos de nuestro distrito a sumarse a la propuesta municipal Date el Gusto y aprovechar diferentes promociones, en este caso, con el 2x1 en hamburguesas en los locales adheridos”, indicó Mariano Cascallares.

La iniciativa busca cuidar el bolsillo de las familias de Almirante Brown e impulsar la actividad de los comercios locales.

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