Con un show de Román El Original, Malvinas Argentinas festejará sus 50 años

También se realizará el 3° Festival de Pastelitos Criollos. Serán tres días de actividades y oferta gastronómica. Conocé la grilla completa.

Malvinas Argentinas celebrará el 50° aniversario de su creación con una propuesta que combinará música, cultura, gastronomía y tradición. Uno de los momentos más esperados será el show en vivo de Román El Original.

Durante el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio, la plaza la plaza Puerto Argentino se vestirá de fiesta. El espacio público ubicado en Serrano, entre Constitución y Pedro Echague, será escenario de múltiples actividades y una gran oferta gastronómica.

¿Cuál es la grilla?

El primer día comenzará con un acto institucional a las 14 hs. Luego, desde las 19 hs, tocarán “Tres Tiros”, “Primavera Nacional” y “Pulso Nervioso” en una noche a puro rock and roll.

Uno de los shows más aclamados será de la mano de Román El Original, quien se presentará el sábado 13, a las 20 hs. El popular cantante será el gran atractivo de una jornada que también contará con la participación de las bandas “GPS” y “La Pande Band”.

Por último, el domingo 14, desde las 13 hs, tendrá lugar el 3° Festival de Pastelitos Criollos, acompañado por música en vivo y danzas folclóricas.

Participarán la Academia “Sachamanta”, la Agrupación “El Caudillo”, “Ecos Sureños”, “Sentimiento por lo Nuestro” y la Escuela de Danzas Folklóricas “Los Amores”. Sumado a los ballets “Sueño Infinito”, “Sendero Gaucho” y “Cautivos de la Danza”. También dirán presente Ale Ochonga, “Los Maileños” y “Nuna Wayna”.