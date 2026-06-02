Los Bomberos Voluntarios de Brown celebraron su día

Se llevó adelante la clásica chocolatada. Participaron el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel. La información.

En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, Almirante Brown realizó la tradicional celebración en reconocimiento a su invaluable tarea y vocación de servicio. Fue en el cuartel central ubicado en Adrogué.

El festejo

Se realizó en el destacamento “Libertador General D. José de San Martin”, ubicado en avenida San Martín 1107. Participaron el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel.

Durante el encuentro, el plantel del Cuerpo y miembros de la Comisión Directiva, entre ellos, el presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, Juan Carlos Rodríguez, compartieron la clásica chocolatada junto a los invitados.

“Quiero felicitarlos en su día y además que sepan que siempre cuentan con nuestro reconocimiento y respaldo”, expresó Mariano Cascallares, quien destacó el “compromiso social, valentía, esfuerzo y dedicación” de los bomberos del distrito.

Según recordaron desde la Comuna, desde el inicio de la actual gestión se estableció una Retribución Mensual Automática. De este modo, los oficiales pueden cubrir sus gastos operativos, incorporar equipamiento y realizar, además, mejoras edilicias adquiriendo elementos para la protección personal.

Cada 2 de junio

Se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario en evocación del primer Cuerpo de la Argentina, fundado en 1884, en el barrio porteño de La Boca. En ese marco, se reconoce a todas las personas que integran la institución, quienes trabajan para la seguridad y bienestar de la comunidad.