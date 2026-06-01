Impactante vuelco en Claypole: dos personas resultaron heridas

Ocurrió durante la madrugada del domingo. Bomberos Voluntarios desplegaron un operativo de emergencia. Los detalles.

Un impactante siniestro vial se registró en las últimas horas en Claypole. Un auto volcó mientras circulaba por la colectora de las vías del ferrocarril, a la altura de la calle Rinconada.

¿Cómo fue?

Todo ocurrió durante la madrugada del domingo. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del vehículo, que terminó dado vuelta sobre la calzada.

Como consecuencia del fuerte impacto, sus dos ocupantes, ambos mayores de edad, sufrieron lesiones. Recibieron asistencia médica en el lugar por parte de personal del servicio de emergencias municipal.

Del operativo participaron también Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y personal policial de la jurisdicción, quienes trabajaron para asegurar la zona y asistir a las víctimas.