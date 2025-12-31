Mié, 31/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2557
SOCIEDAD
miércoles 31 de diciembre de 2025

Mataron a un abogado en Burzaco: detuvieron al hermano de su novia


La investigación indica que su propia pareja lo habría entregado para que lo ataquen después de haber cobrado la venta de una moto. La víctima tenía 53 años y fue asesinada de una puñalada. Además, el principal sospechoso era su vecino.

El abogado Emilio Ramón Osorio fue encontrado asesinado en su hogar de Alsina al 2000 de Burzaco. Su cuerpo presentó una herida de arma blanca, lo que dio intervención directa del Poder Judicial.

Al presentarse los investigadores, confirmaron que no había signos de violencia en puertas y aberturas, ni objetos faltantes. Por lo cual descartaron la hipótesis de un robo común y comenzaron a averiguar sobre su entorno y conocidos con los que la víctima estuvo en contacto en los últimos días.

La fiscalía 2 a cargo de Leonardo Kaszewski, la cual reunió una importante cantidad de pruebas telefónicas y analizó cámaras, llegó a la conclusión inicial que la pareja de Osorio podría haberlo entregado después de haber realizado la venta de una moto y el único detenido hasta el momento es su hermano. Ampliaremos con más avances.

