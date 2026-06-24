Messi en Brown: recorremos los mejores murales del astro en su cumpleaños

Las obras, realizadas por "Embellecimiento Urbano", están en distintos puntos del distrito. Mirá las imágenes.

En plena disputa de su sexto Mundial, Lionel Messi cumple este miércoles, 24 de junio, 39 años. Mientras mantiene viva la ilusión de volver a hacer historia con la Selección Argentina, una carrera repleta de títulos, récords y momentos inolvidables lo posiciona entre los mejores futbolistas de la historia.

En homenaje a su extensa y prolífica trayectoria, Almirante Brown lo inmortalizó en distintas ocasiones con murales en diversos puntos del distrito, que celebran su legado dentro y fuera de las canchas.

¿Cuáles son?

La más reciente de las intervenciones, inaugurada en el marco del Mundial 2026, se ubica en avenida Espora 2051, en Burzaco. Bajo el nombre “Solo basta mirar al cielo para sentirse argentino”, retrata la mirada del capitán nacional y lleva la contundente frase: “No te rindas”.

En esa misma localidad está el mural “Nuestros astros nos llevan a tocar las estrellas”. Situado en la intersección de la avenida Monteverde y Manuel Belgrano, muestra a Messi celebrando junto a la Copa del Mundo sobre un fondo inspirado en los colores del espacio. A su lado, aparece la figura de Diego Maradona representada como una constelación.

Ambos ídolos comparten además una pared en la avenida Eva Perón 2079, en Don Orione. Allí se observan los rostros de los dos máximos referentes del fútbol argentino con la bandera nacional entre ellos y la inscripción “Campeones del mundo”.

Messi también protagoniza otras obras que lo muestran alzando trofeos con la Selección. Algunas de ellas están en El Cóndor 3121, en San Francisco Solano; el Club Pescadores de Claypole; y frente del Hospital Oñativia, ubicado entre las calles Jorge y Santiago del Estero.

Otro de los murales se encuentra en Bynnon 3600, en José Mármol. Bautizado como “Messi, nuestro abanderado”, resalta la figura del astro con el Sol de Mayo y los colores celeste y blanco como telón de fondo.

Rafael Calzada, asimismo, cuenta con una representación particular del rosarino, inspirado en el estilo de la popular serie “Supercampeones”. Con la camiseta de la Selección, aparece junto a Oliver Atom recreando el emblemático tiro combinado que inmortalizó al personaje.

En la misma localidad, además, se realizó una obra por el cumpleaños número 38 de Messi. Ubicada en Jorge al 3700, lo muestra alzando la Copa del Mundo, símbolo máximo de una carrera repleta de éxitos.