Un vecino de Burzaco cortó el pasto y vendió pan casero para viajar al Mundial

Se trata de Bruno Coronel, de 21 años. Se encuentra en Kansas y presenció el primer partido de la Selección gracias a que un hincha mendocino le regaló la entrada. “Si tienen un sueño, hay que pelearla hasta el final”, afirmó a de Brown.

Cuando la pandemia paralizó el país, la familia de Bruno Coronel encontró una manera de salir adelante. Como su padre, trabajador ferroviario, no podía desarrollar sus tareas habituales, comenzaron a elaborar y vender pan casero, bolitas y rosquitas por las calles de Burzaco.

Gracias a ese emprendimiento no solo pudieron subsistir, sino que también logró pagar sus estudios de Periodismo Deportivo en TEA y DeporTEA, donde se graduó en 2025. Meses después, el mismo esfuerzo le permitió concretar otro objetivo: viajar al Mundial.

¿Cómo fue?

La idea de estar presente en la Copa del Mundo nació el 18 de diciembre de 2022. Mientras gran parte de su familia salió a festejar el título de la Selección Argentina a plaza Brown, él decidió permanecer frente al televisor.

"Me quedé mirando a Messi levantar la Copa. Era algo que siempre había soñado ver. En ese momento, me dije que quería estar en el próximo Mundial", recordó Bruno en diálogo con www.deBrown.com.ar.

La posibilidad parecía lejana. Nunca había salido del país y ni siquiera tenía pasaporte. Sin embargo, a comienzos de este año, cuando varios amigos empezaron a organizar el viaje, decidió intentarlo.

Para reunir el dinero necesario continuó trabajando en el emprendimiento familiar, ayudó en los proyectos de su hermana y también salió a cortar el pasto por distintos barrios. Cada ingreso tenía un destino definido: acercarlo un poco más a su sueño.

"Recuerdo que en pandemia salíamos con la bicicleta y un canastito atrás para repartir el pan. Después pudimos comprar una moto y seguir creciendo", contó a este medio.

Un poco más cerca

La obtención de la visa fue otro de los momentos que recuerda con emoción. Cuando recibió la aprobación, llegó a su casa con la noticia. "Nos abrazamos con mi mamá porque sentíamos que el sueño estaba cada vez más cerca", confió.

El día tan esperado llegó

La historia que comenzó con una bicicleta, algunas bolsas de pan casero y la necesidad de ayudar a su familia, le permitió finalmente aterrizar en Estados Unidos. Llegó sin entradas para los partidos. Sin embargo, su intención era generar contenido para redes sociales y vivir la experiencia mundialista desde adentro.

No obstante, una sorpresa cambió los planes a último momento. Un hincha mendocino le regaló un ticket para presenciar el primer encuentro de la Selección Argentina en Kansas. "Ver a Messi ahí fue una locura. Todavía no caigo. No quería irme de la cancha", aseguró.

Mientras disfruta una experiencia que imaginó durante años, no deja de pensar en el futuro. Como periodista deportivo, sueña con volver a una Copa del Mundo, aunque la próxima vez espera hacerlo desde otro lugar: acreditado para trabajar y cubrir el evento.

Sueño cumplido

Hoy, mientras disfruta una experiencia que imaginó durante años, Bruno no se olvida de quienes lo acompañaron en el camino. "Fue un sacrificio que hicimos junto a mi familia. Mucha gente me ayudó y sé que me están cuidando y deseando siempre lo mejor", afirma. Asimismo, resaltó el rol de los clubes de barrio. "Apóyenlos. La sociedad de fomento Lomas de Burzaco a mí me medio un montón de valores".

Por último, dejó una reflexión para quienes persiguen sus propios objetivos: "Si tienen un sueño hay que pelearla hasta el final, si tienen que golpear cien puertas hay que hacerlo porque capaz en una se puede abrir. Luchen, trabajen, planifiquen. Siempre a las buenas personas les llegan cosas buenas”.