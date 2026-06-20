Para alejarse del fondo: Brown buscará cortar la racha negativa en el Lorenzo Arandilla

Recibirá hoy, sábado 20 de junio, a Argentino de Quilmes. ¿A qué hora?

Brown de Adrogué cierra una primera rueda para el olvido. Para alejarse de los últimos puestos y encarar la segunda mitad del campeonato con otro ánimo, buscará cortar su racha negativa en el estadio Lorenzo Arandilla.

En ese contexto, recibirá hoy, sábado 20 de junio, a Argentino de Quilmes, en el marco de la 21° fecha del torneo. El encuentro se disputará a las 15 hs y estará arbitrado por Julián Beligoy.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” viene de empatar 1-1 frente a Defensores Unidos y alcanzó las 19 unidades, ubicándose sólo por encima de los equipos que ocupan puestos de descenso. Le lleva tres puntos a Villa San Carlos y once a Ituzaingó.

Más allá de la necesidad de mejorar su rendimiento de cara al segundo semestre, será clave cerrar la primera rueda con una victoria. Uno de los aspectos a corregir es su floja campaña como local: ganó uno de los nueve partidos en el Arandilla, con un registro de cinco derrotas y tres empates.

Por su parte, Argentino de Quilmes atraviesa un presente alentador. Acumula seis encuentros sin derrotas, con tres triunfos. Esta le permitió despegar del fondo y, con 23 unidades, achicar la distancia con el Reducido.