Jue, 11/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2446
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
POLÍTICA
jueves 11 de septiembre de 2025

Rotundo fracaso de “Somos Buenos Aires”


El armado encabezado por el rector de la UNAB, Pablo Domenichini obtuvo el sexto lugar en Almirante Brown con un magro 1,9 %.

El sector de la UCR que encabeza el senador Martín Lousteau y la Coalición Cívica realizaron una muy pobre elección en la tercera sección electoral y también en Brown.

Pese a apoderarse de la estructura partidaria y la universitaria, Somos Buenos Aires se ubicó en el sexto lugar a nivel local. Detrás de Nuevos Aires, el Frente de Izquierda y el voto en blanco con apenas el 1,9 %. de los votos.

Somos Buenos Aires tuvo mejores números en las secciones cuarta y primera; pero en la tercera, encabezados por el rector de la Universidad de Almirante Brown y diputado provincial, Pablo Domenichini, llegaron a un escaso 2 %.

La lista local tuvo en primer lugar al actual concejal Andrés Acuña y al ex secretario de la CGT browniana, Julio Carrizo en el tercero. No lograron movilizar a sus respectivos espacios en la campaña.

Sólo se destacó el trabajo de Carmen Gutiérrez, candidata por la coalición cívica que aportó contenidos. Dentro del radicalismo ya hay pases de factura y piden el alejamiento de las autoridades partidarias que firmaron la alianza Somos “por llevar a la UCR a la peor elección de su historia y a la invisibilidad política”.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram