Rotundo fracaso de “Somos Buenos Aires”

El armado encabezado por el rector de la UNAB, Pablo Domenichini obtuvo el sexto lugar en Almirante Brown con un magro 1,9 %.

El sector de la UCR que encabeza el senador Martín Lousteau y la Coalición Cívica realizaron una muy pobre elección en la tercera sección electoral y también en Brown.

Pese a apoderarse de la estructura partidaria y la universitaria, Somos Buenos Aires se ubicó en el sexto lugar a nivel local. Detrás de Nuevos Aires, el Frente de Izquierda y el voto en blanco con apenas el 1,9 %. de los votos.

Somos Buenos Aires tuvo mejores números en las secciones cuarta y primera; pero en la tercera, encabezados por el rector de la Universidad de Almirante Brown y diputado provincial, Pablo Domenichini, llegaron a un escaso 2 %.

La lista local tuvo en primer lugar al actual concejal Andrés Acuña y al ex secretario de la CGT browniana, Julio Carrizo en el tercero. No lograron movilizar a sus respectivos espacios en la campaña.

Sólo se destacó el trabajo de Carmen Gutiérrez, candidata por la coalición cívica que aportó contenidos. Dentro del radicalismo ya hay pases de factura y piden el alejamiento de las autoridades partidarias que firmaron la alianza Somos “por llevar a la UCR a la peor elección de su historia y a la invisibilidad política”.