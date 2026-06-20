San Martín intentará cerrar la primera vuelta del torneo en zona de Reducido

Visitará hoy, sábado 20 de junio, a UAI Urquiza. La previa aquí.

Luego de dos derrotas en fila ante equipos ubicados en el podio, San Martín de Burzaco buscará volver al triunfo para recuperar un lugar en la zona de Reducido. En ese contexto, se medirá con UAI Urquiza, en el cierre de la primera rueda del campeonato.

En el marco de la 22° fecha, el partido se disputará hoy, sábado 20 de junio, en el estadio Monumental de Villa Lynch. Se pondrá en marcha a las 14:30 hs, bajo el arbitraje de Jonathan Barrios.

¿Cómo llegan?

El "Azul" venía de una racha de tres victorias consecutivas, pero se interrumpió en las últimas dos jornadas, en las que afrontó compromisos de alta exigencia: cayó por 2-0 ante el líder Excursionistas y repitió resultado frente a Villa Dálmine, tercero en la tabla.

Si bien estas derrotas lo desplazaron de la zona de Reducido, se mantiene cerca de los puestos de clasificación y podría cerrar la primera rueda adentro. Actualmente, ocupa la 10° posición con 28 puntos, a solo dos del último cupo.

UAI Urquiza, que viene de igualar sin goles con Villa San Carlos, atraviesa un delicado momento. Con un triunfo en ocho presentaciones, tiene 20 unidades y está cuatro por encima de los lugares de descenso.