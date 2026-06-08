Mar, 09/06/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2717
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
POLÍTICA
lunes 8 de junio de 2026

Se realizó una nueva Expo Empleo para personas con discapacidad


Ocurrió en el Eco Parque de Buenos Aires con 15 empresas que ofrecieron vacantes laborales. Mario Fuentes informó que participaron muchos vecinos de Almirante Brown. Los detalles. 

Con el objetivo de generar nuevas oportunidades de inserción laboral, el pasado jueves, 4 de junio, se llevó adelante la Expo Empleo edición Discapacidad. Hubo un gran número de vacantes laborales y capacitaciones. Participaron vecinos de Almirante Brown.

 

La iniciativa

Fue organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Discapacidad y la Secretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de la Ciudad. La jornada tuvo lugar en el Ecoparque de Palermo y reunió a personas con discapacidad interesadas en vincularse con firmas que cuentan con búsquedas laborales activas.

“Participaron más de 1000 inscriptos y 15 empresas en un evento que es ejemplo de inclusión y de nuevas oportunidades para las personas”, afirmó el dirigente browniano y director de Desarrollo Económico del gobierno porteño, Mario Fuentes.

Durante el encuentro, las firmas presentaron sus ofertas laborales, recibieron currículums y realizaron entrevistas iniciales a los asistentes. En total, se ofrecieron más de 60 puestos de trabajo en distintos rubros y áreas de actividad.

Además, la Expo incluyó capacitaciones y talleres destinados a brindar herramientas para mejorar las estrategias de búsqueda de empleo.

La propuesta apuntó a facilitar el acceso al trabajo formal y fortalecer la autonomía económica de los participantes mediante el contacto directo con potenciales empleadores.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram