Se realizó una nueva Expo Empleo para personas con discapacidad

Ocurrió en el Eco Parque de Buenos Aires con 15 empresas que ofrecieron vacantes laborales. Mario Fuentes informó que participaron muchos vecinos de Almirante Brown. Los detalles.

Con el objetivo de generar nuevas oportunidades de inserción laboral, el pasado jueves, 4 de junio, se llevó adelante la Expo Empleo edición Discapacidad. Hubo un gran número de vacantes laborales y capacitaciones. Participaron vecinos de Almirante Brown.

La iniciativa

Fue organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Discapacidad y la Secretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de la Ciudad. La jornada tuvo lugar en el Ecoparque de Palermo y reunió a personas con discapacidad interesadas en vincularse con firmas que cuentan con búsquedas laborales activas.

“Participaron más de 1000 inscriptos y 15 empresas en un evento que es ejemplo de inclusión y de nuevas oportunidades para las personas”, afirmó el dirigente browniano y director de Desarrollo Económico del gobierno porteño, Mario Fuentes.

Durante el encuentro, las firmas presentaron sus ofertas laborales, recibieron currículums y realizaron entrevistas iniciales a los asistentes. En total, se ofrecieron más de 60 puestos de trabajo en distintos rubros y áreas de actividad.

Además, la Expo incluyó capacitaciones y talleres destinados a brindar herramientas para mejorar las estrategias de búsqueda de empleo.

La propuesta apuntó a facilitar el acceso al trabajo formal y fortalecer la autonomía económica de los participantes mediante el contacto directo con potenciales empleadores.