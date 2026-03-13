Una multitud participó de la primera Expo Empleo Barrial del año

Concurrieron cientos de Brownianos. Fue organizada por el Gobierno porteño y contó con más de 20 empresas de diferentes sectores. "Miles de personas fueron en búsqueda de un trabajo y también de empleos complementarios para mejorar su situación", explicó Mario Fuentes. Los detalles.

Con el objetivo de conectar a postulantes con las empresas, se realizó la primera edición del año de la Expo Empleo Barrial. Miles de personas se hicieron presentes en esta iniciativa que contó con más de 400 ofertas laborales.

¿Cómo fue?

El evento se llevó adelante este miércoles, 11 de marzo, en el club italiano de Caballito. Lo organizó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo.

Durante toda la jornada, miles de vecinos de la Ciudad y de la Provincia se hicieron presentes, entre ellos cientos de Almirante Brown que se inscribieron, entregaron sus currículums y se entrevistaron con el foco puesto en su búsqueda laboral. En esta ocasión, participaron 20 compañías con más de 400 ofertas en varios rubros.

“Es una actividad esencial de gran organización. Más de 20 importantes empresas expusieron sus vacantes de trabajo y, además, capacitaciones e inscripción a programas”, afirmó el browniano y director de Desarrollo Económico del gobierno de la Ciudad, Mario Fuentes.