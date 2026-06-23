Se recuperó en tiempo récord: así Tagliafico debutó en el Mundial 2026

El lateral izquierdo tenía una lesión en el sóleo izquierdo. Ya disputó su tercera Copa del Mundo. ¿Qué dijo?

Tras varios días complicados, Nicolás Tagliafico tuvo su estreno en el Mundial 2026 luego de dejar atrás la lesión que lo marginó del debut de la Selección Argentina. El campeón del mundo sumó minutos y volvió a estar a disposición en un momento clave del certamen.

¿Cómo fue?

El lateral oriundo de Rafael Calzada había sufrido un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo. Aunque encendió las alarmas respecto a su continuidad entre los convocados, el cuerpo técnico y médico analizó los estudios y resolvió que permaneciera en el plantel.

Tras completar su recuperación en dos semanas, Tagliafico ingresó a los 82 minutos de la victoria por 2-0 de la Selección Argentina frente a Austria y tuvo su debut en la actual edición de la máxima cita del fútbol.

De esta manera, el browniano disputa su tercera Copa del Mundo. El defensor, quien es el lateral izquierdo con más presencias en la historia del combinado nacional, había jugado los cuatro partidos de Rusia 2018 y fue una pieza fundamental en la consagración de Qatar 2022.

Luego del encuentro, Tagliafico compartió una publicación en sus redes sociales para expresar sus sensaciones. “Hay cosas que nunca se dejan de sentir. Gran victoria del equipo. Vamos, Argentina”, escribió junto a una serie de fotografías de la jornada.

El mensaje recibió rápidamente miles de reacciones de hinchas y colegas, quienes destacaron el esfuerzo realizado para superar la lesión y regresar a tiempo para disputar el Mundial.

Por su parte, su esposa Caro Calvagni le dedicó unas sentidas palabras en Instagram. Junto a una imagen del defensor en el campo de juego, expresó: “Solo vos sabés todo el esfuerzo que hiciste para recuperarte y hoy estar ahí. Qué emoción y qué orgullo. Siempre dejando todo. Te amo con todo mi corazón”.

¿Y ahora?

Con el boleto a los 16avos de final ya asegurado, el entrenador Lionel Scaloni realizará cambios en el equipo para el cierre de la fase de grupos ante Jordania. En ese contexto, Tagliafico tiene grandes chances de meterse en el once inicial y sumar más minutos en cancha.

Pensando en la próxima ronda y con el browniano recuperado, el cuerpo técnico deberá tomar una decisión importante en el lateral izquierdo. Si bien el exindependiente fue el dueño habitual del puesto durante los últimos años, Facundo Medina aprovechó su oportunidad y respondió con sólidas actuaciones, por lo que la disputa por la titularidad quedó abierta.