"Sí, juro": alumnos de 41 escuelas de Brown realizaron la promesa a la bandera

El emotivo acto se llevó adelante en la Plaza Manuel Belgrano, donde está emplazado el primer monumento a la insignia nacional. Mira las imágenes.

Más de 2500 estudiantes de Brown exclamaron bien fuerte “sí juro”, expresando lealtad a la símbolo patrio en una multitudinaria ceremonia.

¿Qué sucedió?

El acto se desarrolló en el marco del Día de la Bandera y el 206° aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano. Tuvo lugar en la plaza Manuel Belgrano de Burzaco, donde se encuentra emplazado el Primer Monumento Histórico Nacional a la Bandera en pie.

El momento más significativo de la jornada fue la jura a la insignia nacional realizada por alumnos de 41 escuelas locales. También, familias, docentes, autoridades y vecinos de distintas localidades brownianas participaron de este evento.

Para la comunidad

La conmemoración contó con una nueva edición de Brown a Cielo Abierto "Burzaco Vibra", incluyendo shows en vivo, danzas folklóricas, paseo de compras, propuestas gastronómicas y stands informativos y de salud para toda la comunidad.

Se presentaron distintos artistas, escuelas de danza y agrupaciones culturales locales. Además, organizaciones participaron con espacios de concientización y asesoramiento vinculados a la salud y la inclusión.

“Es una enorme alegría compartir esta jornada tan especial junto a miles de estudiantes que realizaron su promesa a la bandera, reafirmando los valores de solidaridad, compromiso y amor por nuestra Patria que nos legó Manuel Belgrano”, destacó Mariano Cascallares.

También dijeron presente el intendente Juan Fabiani, la Jefa de Gabinete de Almirante Brown, Paula Eichel, y el titular del Concejo Deliberante, Nicolas Jawtuschenko.